Elon Musk tarihte bir ilki başarabilir: Görülmemiş halka arza hazırlanıyor

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, ABD’de halka arz sürecini resmen başlattı. Şirketin SEC’e sunduğu S-1 başvuru dosyasıyla birlikte yıllardır merak edilen şirketin finansal tablosu da ilk kez kapsamlı şekilde ortaya çıktı.
Dünyanın en zengin işadamı Elon Musk’ın kurduğu SpaceX tarihin en büyük halka arzlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Halka arzın gerçekleşmesi durumunda şirketin değerinin 1,75 milyar doları bulması bekleniyor. Bu durum ünlü zenginin tarihte bir ilki başaracağı vurgulanıyor.
Başvuru belgelerine göre SpaceX kendisini yaklaşık 1,25 trilyon dolar değerinde konumlandırıyor. Elon Musk’ın şirketteki çoğunluk hissesi nedeniyle sahip olduğu payın değeri ise 600 milyar doların üzerine çıkabilir. Halka arzın 1,75 trilyon dolara kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bu durum, halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın toplam servetini 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine taşıyacak. Bloomberg’e göre Musk’ın anlık serveti 676 milyar dolar. Forbes’e göre ise 807 milyar dolar.
SpaceX’in mali verileri şirketin devasa büyümesine rağmen halen yüksek zarar yazdığını da gösteriyor. Resmi kayıtlara göre şirket geçtiğimiz yıl 18,6 milyar dolar gelir elde etti. Gelirin büyük bölümü Starlink uydu internet hizmetinden geldi ve bu segmentin yıllık katkısının 11 milyar doları aştığı aktarıldı.
Buna karşın şirket aynı dönemde yaklaşık 4,9 milyar dolar net zarar açıkladı. 2025’in ilk üç ayında ise 4,7 milyar dolar gelir elde edilmesine rağmen 4,3 milyar dolar zarar oluştu. Şirketin bilançosunda 102 milyar dolar seviyesinde varlık bulunurken toplam borç yükünün ise 60,5 milyar dolara ulaştığı görülüyor.
Ek olarak SpaceX’in yatırım giderleri bir yıl içinde 11,2 milyar dolardan 20,7 milyar dolara çıktı. Belgelerde, bu harcamaların önemli bölümünün yapay zeka faaliyetleri ve veri merkezi altyapılarına yönlendirildiği ifade edildi.
Halka arz belgeleri, Elon Musk’ın şirketleri arasındaki karmaşık finansal ilişkilere de ışık tuttu. SpaceX artık yalnızca roket ve uydu şirketi değil. Bilindiği üzere Musk’ın yapay zeka girişimi xAI ile sosyal medya platformu X de yapının içine dahil edilmiş durumda. Belgelerde xAI’ın geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolar gelir elde ettiği ancak 6,4 milyar dolar operasyonel zarar yazdığı belirtildi. Buna rağmen şirketin yapay zeka alanında çok agresif yatırım yaptığı görülüyor.
SpaceX ayrıca Anthropic ile yapılan büyük anlaşmanın ayrıntılarını da açıkladı. Claude yapay zeka modelinin geliştiricisi olan Anthropic, Musk’ın yapay zeka altyapılarını kullanmak için şirkete 2029 yılına kadar aylık 1,25 milyar dolar ödeme yapacak.
EN BÜYÜK RİSK UNSURU: ELON MUSK
Halka arz dosyasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise SpaceX’in risk faktörleri oldu. Şirket, Elon Musk’ın liderliğine “yüksek derecede bağımlı” olduğunu açık biçimde kabul etti.
Belgelerde Musk’ın Tesla, Neuralink, The Boring Company ve diğer girişimlerle aynı anda ilgilenmesinin çıkar çatışmaları oluşturabileceği belirtildi. Şirket ayrıca Musk’ın diğer firmalarının gelecekte doğrudan SpaceX ile rekabet edebileceğini de kabul etti.
Şirket belgelemede açıkça şunu söylüyor: “Biz, Bay Musk ve Bay Musk'ın bağlı olduğu diğer şirketler, sık sık medyadan büyük ilgi görmektedir. Bay Musk ve bağlı girişimlerinin eylemleri ve açıklamaları, bizimle doğrudan ilgili olsun ya da olmasın, kamuoyunun dikkatini ve incelemesini üzerimize çekebilir ve işimiz, müşterilerimizle ve düzenleyicilerle ilişkilerimiz veya hisse senedi fiyatımız üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkiye sahip olabilir.”