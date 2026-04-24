Tesla CEO'su Elon Musk, otonom robotaksi Cybercab'in üretimine başlandığını ilan etti. Araç direksiyon ve pedalsız tasarlanacak.
Elon Musk müjdeyi verdi: Cybercab üretimine geçildi
Tesla'nın merakla beklenen robotaksisi Cybercab resmi olarak üretime başladı.Derleyen: Dilem Taştan
DW Türkçe'nin haberine göre, Tesla'nın çok tartışılan otonom robotaksisi Cybercab'in üretimine başlandı.
Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, haberi şirketin 2026'nın birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde kâr ettiğini açıkladıktan sonra verdi.
Musk, X platformunda paylaştığı tanıtım videosuna, "Cybercab üretime başladı" yazdı. Büyük bölümü sürücüsüz bir Cybercab'in içinden çekilen 38 saniyelik klip, aracın fabrika zemininden çıkarak sokaklara kavuşmasını gözler önüne seriyor.
Musk ayrıca altın renkli görünen birden fazla Cybercab'in yolda konvoy halinde ilerlediğini gösteren kısa bir video da yayınladı.
Tesla, Çarşamba günü açıkladığı 477 milyon dolarlık birinci çeyrek kârının ardından hem Cybercab hem de Tesla Semi için bu yıl "seri üretime" geçme yolunda ilerlediğini duyurdu.
Musk, aynı gün düzenlenen analist görüşmesinde Cybercab'in ilk üretiminin "çok yavaş" başlayacağını fakat yılın sonuna doğru hız kazanarak bir büyüme sergileyeceğini dile getirdi. Tesla'nın denetimsiz Tam Oto Pilot (FSD) sürücü destek programının "yıl sonuna kadar yaklaşık bir düzine eyalette" faaliyete geçmesini umduğunu da bildirdi.
Musk, "Burada çok temkinli bir yaklaşım benimsiyoruz" diyerek girişimin "muhtemelen önümüzdeki yıl önemli ölçüde" büyüyeceğini öngördüğünü söyledi.
Direksiyon simidi ve pedalı bulunmayan tam otonom bir robotaksi olarak tanımlanan Cybercab, 2024 sonbaharında kamuoyuna tanıtılmıştı. Musk o dönemde aracın 2027'de piyasaya çıkacağını söylemişti. Tesla, geçen yıl Haziran ayında Texas'ın Austin kentinde yalnızca davetli kullanıcılara yönelik robotaksi hizmetini başlatmıştı.
Şirket, Şubat ayında ise "Giga Texas'tan çıkan ilk Cybercab" notuyla fabrika zemininde araç etrafında toplanan çalışanların fotoğrafını paylaşmıştı.
Tesla'nın robotaksi atılımı, Google'ın ana şirketi Alphabet'e ait rakip Waymo'nun ticari robotaksi hizmetini başlattığı 2021'in çok gerisinde kaldı. Wedbush analisti Dan Ives ise bu haftaki değerlendirmesinde FSD'deki büyümenin "ilerleyen dönemde Tesla'nın finansal modelini ve marjlarını köklü biçimde değiştireceğini" kaydetti.