Elon Musk Efsanesi: Serveti nasıl bu kadar arttı?

Yapay Zeka Rüzgarı

Elon Musk ve diğer teknoloji milyarderleri, yapay zekâ alanındaki hızlı büyümeden en çok kazananlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların AI sektöründeki hızlı gelişmelerin teknoloji devlerine büyük kazanç sağlayacağı beklentisi, servetlerini yukarı çekiyor. İkili, 2025’te sırasıyla 101 ve 92 milyar dolarlık artışlarla Musk’ın ardından en çok kazanan isimler olmuştu.