Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Tesla ve SpaceX’in CEO’su, yılın ilk iki işlem gününde kişisel servetine tam 24 milyar dolar ekledi. Böylece Musk’ın toplam net serveti yaklaşık 644 milyar dolara ulaştı.
Elon Musk Efsanesi: Serveti nasıl bu kadar arttı?
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, 2026’ya servetini hızla büyüterek başladı.
Geçen Yılın Zirvesi Tekrar Ediyor
Geçtiğimiz yıl da servet artışında rakipsiz olan Musk, 2025’te tam 187 milyar dolarlık kazançla küresel ölçekte en çok zenginleşen isim olmuştu. 2026’da tablo değişmedi
En yakın rakibi Interactive Brokers kurucusu Thomas Peterffy, yıl başından bu yana yalnızca 8 milyar dolarlık artış gösterdi ve Musk’ın oldukça gerisinde kaldı.
Servetin Kaynağı Belirsiz
Bloomberg verilerine göre Musk, en yakın rakibi Alphabet’in kurucu ortağı Larry Page’in servetinin iki katından fazla bir büyüklüğe sahip. Bu da Musk’ı dünyanın en zengin kişisi konumunda tutuyor.
Musk’ın servetindeki ani sıçramanın nedeni tam olarak açıklanamıyor. Tesla hisseleri yıl başından bu yana yalnızca %0,4 yükseldi; bu da Musk’ın payına 2 milyar doların altında katkı sağladı
SpaceX’in Aralık ayında 800 milyar dolarlık değerlemesi ise 2025 rakamlarına zaten yansımıştı. xAI, Neuralink ve The Boring Company gibi diğer şirketlerinde açıklanan yeni değerleme artışı bulunmuyor.
Bloomberg Güncellemesi Etkisi
Bu durum, Bloomberg’in hesaplama yöntemlerindeki teknik bir güncellemenin Musk’ın servetinde büyük bir sıçrama yaratmış olabileceğine işaret ediyor.
Milyarderler için bile önemli sayılabilecek bu fark, Musk ölçeğinde adeta bir yuvarlama hatası gibi görünüyor.
Yapay Zeka Rüzgarı
Elon Musk ve diğer teknoloji milyarderleri, yapay zekâ alanındaki hızlı büyümeden en çok kazananlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların AI sektöründeki hızlı gelişmelerin teknoloji devlerine büyük kazanç sağlayacağı beklentisi, servetlerini yukarı çekiyor. İkili, 2025’te sırasıyla 101 ve 92 milyar dolarlık artışlarla Musk’ın ardından en çok kazanan isimler olmuştu.
Alphabet kurucuları Larry Page ve Sergey Brin de bu rüzgârdan faydalanan isimler arasında. Alphabet hisselerinin %1 civarında yükselmesi, Page ve Brin’in servetlerine yılın ilk günlerinde 2’şer milyar dolardan fazla eklenmesini sağladı.
Milyarlar Musk İçin Artık Önemsiz
Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın merhum ortağı Charlie Munger’ın sözleriyle, “Zengin olmanın en zor kısmı ilk 100 bin doları kazanmaktır.” Elon Musk için ise milyarlarca dolarlık artışlar artık servetinin genel seyrini neredeyse etkilemiyor.