SpaceX, yeni nesil kodlama ve bilgi işleme yapay zekası geliştirmek için Cursor ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşma içerisinde yer alan bir maddeye göre SpaceX'in, popüler yazılım geliştirme platformunu bu yılın sonlarında 60 milyar dolara satın alma opsiyonu da mevcut.

Bloomberg'ten Hande Berktan'ın haberine göre SpaceX, yeni nesil kodlama ve bilgi işleme yapay zekası geliştirmek için Cursor ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşma içerisinde yer alan bir maddeye göre SpaceX'in, popüler yazılım geliştirme platformunu bu yılın sonlarında 60 milyar dolara satın alma opsiyonu mevcut.

2022 yılında kurulan ve San Francisco merkezli bir girişim olan Anysphere tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir kod editörü Cursor'ın yıllık geliri 2 milyar doları aştı.

İŞ BİRLİĞİ

Geçen ay, Cursor'ın en kıdemli mühendislik liderlerinden ikisi, Andrew Milich ve Jason Ginsberg, şirketten ayrılarak xAI firmasına katılmıştı ve her ikisi de doğrudan Elon Musk'a rapor veriyordu.

En popüler yapay zeka ürün kategorisinde lider bir şirketle ortaklık kurmak ve potansiyel olarak onu satın almak, SpaceX'in merakla beklenen halka arzı bağlamında değerlendirilebilir. Halka arzda daha fazla değer arayan yatırımcılar, Cursor ile olan bu işbirliğini, Elon Musk'ın giderek büyüyen teknoloji holdinginden değer elde etmenin başka bir yolu olarak görebilirler.

50 MİLYAR DOLARI HEDEFLİYOR

SpaceX ayrıca, bu yılın ilerleyen aylarında, Cursor'a çalışmaları için 10 milyar dolar ödeyeceğini veya şirketi 60 milyar dolara satın alacağını söyledi. Cursor'ın yaklaşan özel bir fon toplama turunda 50 milyar dolarlık bir değerlemeyi hedeflediği açıklanmıştı. Bu rakamın kendisi bile şaşırtıcı bir dizi sıçramayı yansıtıyor. Cursor, geçen yılın Ocak ayında sadece 2,5 milyar dolar değerindeyken, geçen Mayıs ayında 9 milyar dolara yükseldi ve Kasım ayında 2,3 milyar dolarlık D Serisi fonlamayı tamamladığında 29,3 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmıştı.