Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi hakkında beIN Sports’a konuşan eski Galatasaraylı futbolcu Johan Elmander, karşılaşmanın şampiyonluk yarışında belirleyici olacağını söyledi.



“GALATASARAY KAZANIRSA HER ŞEY KENDİ ELİNDE OLUR”

Derbinin kritik bir maç olduğuna dikkat çeken Elmander, Galatasaray’ın kazanması halinde avantajı tamamen eline geçireceğini belirtti:

“Şampiyonu büyük oranda belirleyecek bir maç. Galatasaray kazanırsa her şey kendi elinde olur. Bence derbiyi 2-1 kazanırlar. Galatasaray şampiyonluk için çok iyi görünüyor, Fenerbahçe’ye karşı kazansalar bile işler yine zor ama yüzde 65-70 şampiyonluk şansı var.”



“DERBİLER HER ZAMAN ZORDUR”

Eski golcü, derbi atmosferinin farklılığına da değindi:

“Galatasaray’la ilgili çok güzel anılarım var. Taraftarların sesi, gollerden sonraki sevinçler… Fenerbahçe deplasmanı oynaması zor bir maçtır. Derbilerde her şey olabilir. Atmosfer çok özel ve çok farklıdır.”



“GALATASARAY BİRLİKTE GÜÇLÜ”

Takım değerlendirmesi yapan Elmander, sarı-kırmızılı ekibin kolektif yapısına vurgu yaptı:

“Galatasaray’ın kadrosunu beğeniyorum. Tek bir oyuncu değil, birlikte iyiler. Frikikler ve kornerler maçın kaderini belirleyebilir. Fenerbahçe iyi işler yaptı ama Galatasaray hâlâ önde.”



OKAN BURUK VE FATİH TERİM SÖZLERİ

Okan Buruk ve Fatih Terim hakkında da konuşan Elmander, iki teknik adam için övgü dolu ifadeler kullandı:

“Okan Buruk çok iyi biri, oyunu iyi okuyor ve kulüp için önemli. Fatih Terim ise benim için çok özel biri, onunla güzel anılarım var, hâlâ görüşüyoruz.”



UNUTAMADIĞI DERBİ GOLLERİ

İsveçli eski futbolcu, kariyerindeki en özel anları da paylaştı:

“En sevdiğim gollerden biri Fenerbahçe’ye karşı 3-1 kazandığımız maçtaki golüm, diğeri ise Beşiktaş’a karşı 3-2 kazandığımız derbide attığım goldü.”



“İSTANBUL’A DÖNMEK İSTİYORUM”

Elmander, yakın zamanda İstanbul’a gelmeyi planladığını da sözlerine ekledi ve Galatasaray taraftarlarına destekleri için teşekkür etti.