Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elmadağ-Samsun kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ile araçta bulunan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.