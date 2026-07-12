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Kaynak: İHA

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çevre bilincini gözler önüne seren bir olay yaşandı. İlçe merkezindeki bir parkta belediye personeli temizlik mesaisine devam ederken, çevreye duyarlı bir vatandaş duruma kayıtsız kalmadı.

Görevlinin yerdeki sigara izmaritlerini ve çekirdek kabuklarını büyük bir çabayla süpürdüğünü gören ilçe sakini, parkı kirleten kişilere sert eleştirilerde bulundu. Çevrenin bu denli hor kullanılmasına öfkelenen vatandaş, "temizlik imandan gelir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Belediye işçisinin temizlik mücadelesini ve parkın içler acısı hâlini cep telefonu kamerasıyla anbean kaydeden vatandaş, o anlarda çevre kirliliğine yol açanlara sitem dolu sözler sarf etti.