Elm Sokağı’nın karanlık kökenleri… Freddy Krueger kimden esinlenildi?

Sinema tarihinin en korkutucu karakterlerinden biri olan Freddy Krueger'ın, yalnızca bir senaryo yazarının hayal gücünden ibaret olmadığı belgelendi.

Yönetmen Wes Craven’ın 1984 yılında izleyiciyle buluşturduğu Elm Sokağında Kabus filminin, 1970’li yılların sonunda yaşanan ve tıp dünyasını şaşkına çeviren bir dizi trajik ölümden esinlendiği ortaya çıktı.

Güneydoğu Asya’dan ABD’ye göç eden gençlerin uykularında gizemli şekilde can vermesi, modern sinemanın en ikonik figürlerinden Freddy Krueger’ın doğuşuna zemin hazırladı.

Tıbbi literatürde "SUNDS" olarak bilinen bu fenomen, Wes Craven’ın kaleminde gerçekliğin sınırlarını zorlayan bir korku klasiğine dönüştü.