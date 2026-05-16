Sultanhanı İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlik, tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nın yanı başındaki alanda gerçekleştirildi. Toprakların suya doyması ve bereketli bir sezon geçirilmesi nedeniyle düzenlenen programa ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Sultanhanı Kaymakamı Bilal Göksun da katılarak vatandaşlarla dua etti. Programda bir araya gelen ilçe sakinleri, bereketin devamı için ellerini semaya açtı. Sultanhanı Müftüsü Selman Çiloğlu tarafından yaptırılan şükür duasının ardından hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Tarihi kervansarayın gölgesinde gerçekleşen etkinlikte, hem berekete şükredildi hem de birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Program, yapılan ikramların ardından sona erdi.