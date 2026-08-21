Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı

Bu sırada havai fişekler çocukların arasında aniden infilak etti. Patlamada 3 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin yüzü ve vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.