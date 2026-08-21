Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı

Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir düğün çıkışında faciadan dönüldü. Ellerindeki havai fişekleri ateşlemeye çalışan 3 çocuk, ürünlerin aniden infilak etmesi sonucu alev topunun içinde kaldı.

Kaynak: DHA
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Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı - Resim: 1

Diyarbakır’da düğün çıkışında havai fişek patlatan 3 çocuk, fişeklerin aralarında aniden infilak etmesi sonucu yaralandı. Çocuklardan birinin yüzü ve vücudunda yanıklar oluşurken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı - Resim: 2

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Düğün çıkışında 3 çocuk ellerindeki havai fişekleri yakıp ateşledi.

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Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı - Resim: 3

Bu sırada havai fişekler çocukların arasında aniden infilak etti. Patlamada 3 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin yüzü ve vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

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Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı - Resim: 4

Yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların havai fişekleri yaktığı ve kısa süre sonra yaşanan patlamanın ardından çevreye kaçıştıkları görüldü

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Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı - Resim: 5
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Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı - Resim: 6
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Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı - Resim: 7
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Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı - Resim: 8
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Ellerinde infilak etti: Diyarbakır’da 3 çocuk alev topu içinde kaldı - Resim: 9
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