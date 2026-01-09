Elinizde bu para varsa zengin olabilirsiniz

10 KURUŞA İLGİ ARTTI

Arzın kesilmesiyle birlikte eski basım 10 kuruşlara olan ilgi arttı. İlan ve müzayede platformlarında yapılan piyasa taramalarına göre, belirli yıllara ait veya üretim hatası bulunan (erörlü) 10 kuruşlar, koleksiyoncular tarafından yoğun talep görüyor. Nadir kondisyondaki bazı paralar 15 bin TL ile 20 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.