Türkiye’de nakit kullanımının azalması ve düşük değerli madeni paraların üretiminin durdurulması, 10 kuruşları koleksiyon piyasasının öne çıkan parçalarından biri haline getirdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak 2025 itibarıyla 1, 5, 10 ve 25 kuruşluk madeni paralar yeniden tedavüle sunulmadı. Bu kararın ardından söz konusu paraların piyasadaki bulunurluğu hızla azaldı.
Elinizde bu para varsa zengin olabilirsiniz
Darphanenin bazı madeni paraların basımını durdurmasının ardından koleksiyoncular ilgisini bu alana yöneltti. Elinizde bu para varsa zengin olabilirsiniz. İşte detaylar...
Ekonomi uzmanları, üretimin durdurulmasının temel gerekçesi olarak metal maliyetlerinin nominal değerin üzerine çıkmasını gösteriyor. Özellikle 10 kuruşun basım maliyetinin değerinin katbekat artması, Darphane’nin üretim önceliğini 1 TL ve yeni 5 TL’lik madeni paralara yönlendirmesine neden oldu.
10 KURUŞA İLGİ ARTTI
Arzın kesilmesiyle birlikte eski basım 10 kuruşlara olan ilgi arttı. İlan ve müzayede platformlarında yapılan piyasa taramalarına göre, belirli yıllara ait veya üretim hatası bulunan (erörlü) 10 kuruşlar, koleksiyoncular tarafından yoğun talep görüyor. Nadir kondisyondaki bazı paralar 15 bin TL ile 20 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Nümismatlar, Darphane’nin üretimi durdurmasının mevcut paraların değerini artırdığını belirterek, özellikle hatasız ve “çil” olarak adlandırılan, hiç kullanılmamış örneklerin gerçek koleksiyon değerine ulaştığını vurguluyor.
Düşük değerli madeni paraların basılmaması, perakende sektöründe para üstü sorununu da beraberinde getirdi. Market ve bakkallarda 10–25 kuruşluk farklar, çoğunlukla yuvarlama yöntemleri veya dijital ödeme seçeneklerinin teşviki ile giderilmeye çalışılıyor.