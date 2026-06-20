2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da büyük hayal kırıklığı yaşandı. Karşılaşmanın ardından milli futbolcuların üzüntüsü kameralara yansıdı.
MERT MÜLDÜR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşayan Mert Müldür, saha içinde gözyaşlarını tutamadı. Elinden gelenin fazlasını yapan milli futbolcunun yaşadığı duygusal anlar takım arkadaşlarını ve taraftarları da derinden etkiledi.
TURNUVA ERKEN SONA ERDİ
Dünya Kupası'na önemli hedeflerle gelen A Milli Takım, grup aşamasında aldığı sonuçların ardından turnuvaya veda etti. Paraguay karşısında alınan mağlubiyet sonrası oyuncuların yaşadığı üzüntü dikkat çekti.