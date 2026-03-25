Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası Kapalıçarşı’da gram altın bulmak zorlaştı. İnternet satışlarında da ciddi bir talep artışı kaydedildi.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİ PATLADI

CNBCE’de yer alan haberde; Hepsiburada’nın altın verilerine yer verildi. Verilere göre; altın kategorisinde günlük satış adetleri 23 Mart tarihinde, ayın daha sakin günlerine kıyasla yaklaşık 12,5 kat arttı.

22 ayar altın bileziklerde en dikkat edici artış kaydedildi. 23 ve 24 Mart tarihlerinde bilezik satışları, mart ayı başındaki ortalama günlük satışların yaklaşık 7 katına geldi. Aynı günlerde altın kategorisinde satılan her 10 üründen 8’inin 22 ayar bilezik olduğu aktarıldı.

Yatırımcıların bir diğer yoğun tercihi ise gram altın ve çeyrek altın olduğu belirtildi. 1 gramlık külçe altınlar, gram altın kategorisindeki satışların yaklaşık yüzde 50'sine tekabül ediyor.

Altın fiyatları ABD- İsrail'in İrana saldırmasıyla başlayan savaşın etkisiyle bu ay yüzde 12 kayıp yaşadı. 6 bin liranın altına kadar gerileyen gram altın yeniden 6 bin 500 liranın üzerinde seyrediyor.