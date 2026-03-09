Yüzüklerin Efendisi serisinde Frodo Baggins karakteriyle hafızalara kazınan Elijah Wood, Orta Dünya’ya dönüş ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sunday Times’a konuşan 45 yaşındaki oyuncu, Andy Serkis’in yöneteceği “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” filmiyle ilgili soruları yanıtladı. Wood, projeye dair resmi bir açıklama yapılmadığını ancak yeniden bir araya gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Wood, yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin heyecan verici olduğunu ifade ederek Orta Dünya evreninin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

FRODO ROLÜ İÇİN NET MESAJ

Elijah Wood, Gandalf karakterini canlandıran Ian McKellen’ın “Ben hayattayken kimsenin Gandalf’ı oynamasını istemem” sözlerine destek verdi.

Ünlü oyuncu, Frodo karakteri için de benzer bir düşünceye sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ben hayatta olduğum ve gücüm yettiği sürece Frodo’yu başka birinin oynamasını kesinlikle istemem.”

YENİ FİLM 2027’DE VİZYONA GİRECEK

Serinin yönetmeni Peter Jackson’ın yapımcılığını üstlendiği yeni filmde Andy Serkis hem yönetmen koltuğunda oturacak hem de Gollum karakterini canlandıracak.

Başlangıçta 2026’da vizyona girmesi planlanan film için takvim değişti. Son açıklamalara göre The Hunt for Gollum Aralık 2027’de sinemalarda olacak.

ESKİ OYUNCULAR DA SICAK BAKIYOR

Serinin diğer yıldızları da Orta Dünya’ya dönüş fikrine olumlu yaklaşıyor.

Legolas karakteriyle tanınan Orlando Bloom, rolüne yeniden dönmekten memnuniyet duyacağını belirtirken Aragorn’u canlandıran Viggo Mortensen ise doğru koşullar oluşursa projede yer alabileceğini ifade etti.