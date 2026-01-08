Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra otomobilinin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal’ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Elif Kumal'ın otomobilinin lastiklerinin patlak olması, alt muhafaza parçasının da göl kenarında bulunmasıyla 33 yaşındaki kadının kaza nedeniyle gölete düşmüş olabileceği ihtimalini öne çıkardı.

AKILLI SAAT VERİLERİ DOSYADA

Olaydan hemen sonra Jandarma'yı aramadığı için gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis G'nin ifadesi de soruşturma birimleri tarafından detaylı olarak incelendi. İfadesinde Kumal'ın otomobiliyle ayrıldıktan sonra koşarak peşinden gittiğini anlatan Enis G'nin kolundaki akıllı saatte nabzının koştuğu için yükseldiği, daha sonra bölgedeki su deposunun güvenlik kameralarına takıldığı belirlendi.

Aracın su deposu bölgesine hiç gelmeden gölete düştüğü ortaya çıkarken, erkek arkadaşının Elif Kumal gölete düştüğü sırada onu farklı bölgede aradığı tespit edildi.

İFADE VERDİ

Elif'in son olarak görüşme yaptığı isimler arasında olan arkadaşının da ifadesi alındı. Kumal'ın kamp alanından ayrıldıktan sonra aradığı arkadaşı ifadesinde "Ben Enis'i çok seviyorum ama olmuyor. Bunu ona söyleyin" dediği, daha sonra görüşmelerinin sonlandığını anlattı.

NE OLMUŞTU?

Elif Kumal, 27 Aralık’ta erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısında kamp yapmaya gitti. Ertesi gün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., aralarında tartışma yaşandığını ve Kumal’ın gece saatlerinde 16 ATB 289 plakalı otomobiliyle kamp alanından ayrıldığını, kendisinden haber alamadığını bildirdi.

Kumal’ın cansız bedeni 8 gün süren arama çalışmalarının ardından otomobilinin içinde bulunmuştu.