Elif Fener, Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakalarında altın madalya kazandı.

Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları 24–25 Nisan 2026 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlendi.

Bilecikli sporcu Elif Fener, Genç Kız B 1500 m branşında grup birincisi olarak altın madalya kazandı.

Sporcunun başarısının ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcumuzu ve antrenörümüz Medeni Demir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” denildi.