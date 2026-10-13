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Kaynak: AA

Almanya’da Berlin eyalet hükümetinin kurulmasına yönelik siyasi müzakereler tartışma konusu oldu. Sol Parti’nin Berlin Eyalet Meclisi Grup Eş Başkanı Elif Eralp, Başbakan Friedrich Merz’in sürece müdahil olmasını eleştirerek, hükümet kurma görüşmelerine ilişkin açıklamalarını kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Berlin’de 20 Eylül’de gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimlerinde Sol Parti adına başbakanlık için yarışan Eralp, Meclis Grubu Toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Partisinin sandıktan ilk sırada çıktığını hatırlatan Eralp, seçim sonuçlarının Sol Parti’ye önemli sorumluluklar yüklediğini söyledi.

Eralp, seçmenlerin kendilerinden konut kiralarındaki dolandırıcılığın önüne geçilmesini, büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasını ve toplumda dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

SPD ve Yeşiller ile yürütülen koalisyon müzakerelerine de değinen Eralp, tarafların son günlerde yoğun biçimde bir araya geldiğini ve görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktardı. Eralp, üç parti arasında uzlaşılabilecek pek çok konu bulunduğunu kaydetti.

SOL PARTİ BERLİN’DE HÜKÜMETİ KURMAYI AMAÇLIYOR

Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 25,7 oy oranına ulaşan Sol Parti, yarışı birinci tamamladı. Seçimlerin ardından Elif Eralp, SPD ve Yeşiller ile ortak bir hükümet oluşturmayı ve Berlin eyalet başbakanlığı görevine gelmeyi hedeflediğini ortaya koydu.

FRİEDRİCH MERZ’DEN SPD VE YEŞİLLER’E SOL PARTİ ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dün katıldığı bir etkinlikte Berlin’deki hükümet oluşumuna ilişkin görüşlerini açıkladı. Merz, SPD ve Yeşiller’in Sol Parti ile koalisyon seçeneğinden vazgeçmelerini ve bu yöndeki müzakereleri sona erdirmelerini istedi.

Sol Parti’nin siyasi çizgisini aşırı radikal sol olarak tanımlayan Merz, partide antisemitizmin yaygın olduğu iddiasını gündeme getirdi ve bunun ciddi endişe yarattığını savundu. Merz, söz konusu partinin başkentte eyalet yönetiminin bir parçası olmasını istemediğini dile getirdi.

Başbakan ayrıca SPD ve Yeşiller’in, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile bir araya gelerek istikrarlı bir eyalet hükümeti oluşturabileceğini belirtti.