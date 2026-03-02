Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun duyurusuna göre, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tüfek branşında madalya töreni gerçekleştirildi.

Elemelerde ilk 8’e girmeyi başaran milli atıcılar Elif Duygu Eren Kotoş ile Damla Köse final hakkı elde etti. Türkiye bu kategoride ilk kez iki sporcuyla finalde yer alarak madalya için yarıştı.

Finali 230.6 puanla tamamlayan Elif Duygu Eren Kotoş üçüncü sırayı alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece büyükler kategorisinde 10 metre havalı tüfek disiplininde Avrupa şampiyonalarında Türkiye’ye ilk madalyayı getirdi.

Diğer milli sporcu Damla Köse ise finali 166.3 puanla altıncı sırada noktaladı.Norveçli atıcı rekor kırdı

Kadınlar 10 metre havalı tüfek finalinde altın madalyayı Norveçli Pernille Nor-Woll 253.7 puanla Avrupa rekoru kırarak elde etti.

Gümüş madalya ise 253.4 puan toplayan Alman Anna Janssen’in oldu.

Türkiye, 4 Mart’ta sona erecek 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda şu ana dek 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya topladı.