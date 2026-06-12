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Southampton, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılacak oyuncuları açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Elias Jelert’in de ayrılan isimler arasında yer aldığı görüldü.

Açıklamaya göre kiralık sözleşmesi sona eren Elias Jelert’in yanı sıra Oriol Romeu, Will Smallbone, Ross Stewart, Alex McCarthy, Joe Aribo, Jamie Jones ve Charlie Taylor ile de yollar ayrıldı.

Southampton’ın açıklamasında, “Oriol, Will, Ross, Alex, Joe, Jamie, Charlie ve Elias’ın kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba ve özveri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

SEZON RAKAMLARI

Galatasaray’dan sezon başında kiralanan Elias Jelert’in sözleşmesinde 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. 21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 11 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.