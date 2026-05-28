Eleştirilerin odağındaydı: Elektrikli Ferrari’nin direksiyonu Papa’ya hediye edildi

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, otomotiv sektöründe uzun süredir merakla beklenen ilk elektrikli otomobil modelinin örtüsünü kaldırdı. İtalyanca "ışık" anlamına gelen "Luce" adını taşıyan yeni model, Roma'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da katıldığı resmi bir törenle dünyaya tanıtıldı.
Lüks otomobil devi Ferrari, merakla beklenen ilk tamamen elektrikli 5 koltuklu modeli 'Luce'yi tanıttı. Tasarımı nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan ve araba ile Papa’nın attığı tur sosyal medyada gündem oldu.
Törende konuşan Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, yeni modelin Ferrari'yi dünya çapında tanınır kılan köklü değerleri geleceğe taşıyacağını vurguladı. Ancak markanın ikonik tasarım çizgisinden uzak olduğu gerekçesiyle araç, hem otomotiv dünyasından hem de sosyal medyadan çok sert eleştiriler aldı.
Aracın ilk görsellerinin paylaşılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Luce'nin kat kat daha ucuz olan orta segment araçlardan farksız göründüğünü savunarak tasarımı tiye aldı. Platformlarda "markaya hakaret" ve "Enzo Ferrari bundan utanırdı" şeklinde binlerce yorum yapıldı.
Eleştiriler sadece sosyal medya ile sınırlı kalmadı. Markanın eski yöneticileri ve İtalyan siyasetçiler de tepkilerini sert bir dille dile getirdi:
Eski Ferrari Başkanı Luca Cordero di Montezemolo: "Bir efsanenin yok edilmesi riski var. Umarım o arabadan şahlanan at logosunu kaldırırlar."
Eski Bakan ve Senatör Carlo Calenda: "Ferrari Luce, Ferrari'yi sevenler veya benim gibi orada çalışmış olanlar için estetik ve teknolojik bir hakarettir. Bu, babanızın Ferrari'si değil."
Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini: "Elektrikli, inanılmaz derecede pahalı ve estetik açıdan söylenecek söz yok... Bir Ferrari'den çok her şeye benziyor. Yenilik dedikleri bu mu? Enzo Ferrari ne derdi acaba?"
Borsada Yüzde 8'lik Kayıp
Tasarımına yönelik yükselen bu tepkiler, şirketin ticari performansına da olumsuz yansıdı. Yeni modelin tanıtılmasının ardından Ferrari'nin Milano borsasındaki hisseleri sabah saatlerinde yüzde 8'e kadar değer kaybetti. Günün ilerleyen saatlerinde ise bu kayıp yüzde 6 seviyelerinde dengelendi.
Cam tavanı, ışık konsepti ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken elektrikli otomobil, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya da sunuldu. Papa'nın Castel Gandolfo'daki yazlık ikametgahında gerçekleşen özel tanıtıma Ferrari Başkanı John Elkann, CEO Benedetto Vigna ve teknik ekip katıldı.
Sürücü koltuğuna oturarak aracı yakından inceleyen Papa 14. Leo'ya, otomobilin direksiyonu hediye edildi. Görüşme sonrası konuşan Elkann, Papa ile bir araya gelmenin kendileri için muazzam bir onur ve sembolik bir değer taşıdığını ifade etti.