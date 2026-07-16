Eleştiri yağmuruna tutulan Aslı Bekiroğlu isyan etti: "Ben de yaşamak istiyorum"

Eleştirilere tepki gösteren oyuncu, Ege Kökenli'nin programında yaptığı açıklamada, şarkı söylemeyi sevdiği için davet edildiğini belirterek, "Sesim mükemmel diye bir iddiam yok. Oraya eğlenmek ve eğlendirmek için çıktım. Bütün yaşadıklarıma, kilomdaki değişime, sakat ayağıma ve fıtığıma rağmen sahneye çıktım" dedi.