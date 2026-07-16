Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Eleştiri yağmuruna tutulan Aslı Bekiroğlu isyan etti: "Ben de yaşamak istiyorum"

Eleştiri yağmuruna tutulan Aslı Bekiroğlu isyan etti: "Ben de yaşamak istiyorum"

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, son iki yılda geçirdiği sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor. Miyom ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyon nedeniyle zorlu bir süreç geçiren oyuncu, tam 7 kez ameliyat masasına yattı.

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
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Eleştiri yağmuruna tutulan Aslı Bekiroğlu isyan etti: "Ben de yaşamak istiyorum" - Resim: 1

Rahminden miyom aldırmak için operasyon geçiren Bekiroğlu, ameliyat sırasında yaşanan hatalı işlem nedeniyle bağırsağının zarar gördüğünü açıklamıştı. Ünlü oyuncu, yaşadığı süreci anlatırken, "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Ameliyat sırasında yanlışlıkla bağırsağım kesildi. Yaklaşık 7 santimlik bir bölüm zarar gördü. Daha sonra bu nedenle yeniden ameliyata girmek zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

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Eleştiri yağmuruna tutulan Aslı Bekiroğlu isyan etti: "Ben de yaşamak istiyorum" - Resim: 2

Tedavisi devam eden oyuncu, geçtiğimiz günlerde 7. ameliyatını da geçirdi. Hastane odasından yaptığı paylaşımda sevenlerine teşekkür eden Bekiroğlu, "İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim" sözleriyle sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

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Eleştiri yağmuruna tutulan Aslı Bekiroğlu isyan etti: "Ben de yaşamak istiyorum" - Resim: 3

7. KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Ameliyat sonrası kısa süreliğine hastaneden izin aldığını belirten oyuncu, "7. kez ameliyat oldum. Şu an söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Mutluyum, kısa süreliğine dışarı çıkabildim. Damar yolumla birlikte geldim. İyiyim, antibiyotik tedavim devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

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Eleştiri yağmuruna tutulan Aslı Bekiroğlu isyan etti: "Ben de yaşamak istiyorum" - Resim: 4

SAHNEYE ÇIKARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Yaşadığı tüm sağlık problemlerine rağmen hayata tutunmaya devam eden Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde sahneye çıkarak şarkı söyledi. Paylaştığı görüntüler bazı sosyal medya kullanıcılarından eleştiri aldı.

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Eleştiri yağmuruna tutulan Aslı Bekiroğlu isyan etti: "Ben de yaşamak istiyorum" - Resim: 5

Eleştirilere tepki gösteren oyuncu, Ege Kökenli'nin programında yaptığı açıklamada, şarkı söylemeyi sevdiği için davet edildiğini belirterek, "Sesim mükemmel diye bir iddiam yok. Oraya eğlenmek ve eğlendirmek için çıktım. Bütün yaşadıklarıma, kilomdaki değişime, sakat ayağıma ve fıtığıma rağmen sahneye çıktım" dedi.

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Eleştiri yağmuruna tutulan Aslı Bekiroğlu isyan etti: "Ben de yaşamak istiyorum" - Resim: 6

“HEP HASTANEDE Mİ KALAYIM?”

Sosyal medyada kendisine yöneltilen "Daha geçen gün hastanedeydi, nasıl sahneye çıktı?" yorumlarına da cevap veren Bekiroğlu, "Hep hastanede mi kalayım? Hiç iyileşmeyeyim mi?" sözleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi.

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