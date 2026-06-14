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Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Bu kez dizinin başarısından çok, oyuncu seçimiyle ilgili ortaya atılan bir söylenti konuşuldu.

İddialara göre, dizide Ava Yaman'ın canlandırdığı Eleni karakteri için yapım ekibinin ilk tercihi İlayda Alişan'dı. Kısa sürede yayılan bu söylentiler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Konuya ilişkin açıklama ise gecikmedi. Katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtlayan İlayda Alişan, söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen soruya "Hayır, öyle bir şey olmadı" yanıtını vererek haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.