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Kaynak: AA

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda yarı finale yükselen isimlerden biri Elena Rybakina oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın 11. gününde, iki kez grand slam şampiyonluğu yaşayan Rybakina ile Çinli Qinwen Zheng çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

2 SAAT 14 DAKİKALIK MÜCADELE

Karşılaşmaya iyi başlayan Zheng, ilk seti 6-3 kazanarak 1-0 öne geçti. Rybakina ikinci sette rakibine üstünlük kurarak 6-1 ile maçı karar setine taşıdı.

Final setini de 6-4 kazanan Rybakina, 2 saat 14 dakika süren mücadeleden 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

ABD Açık'taki ilk şampiyonluğunu hedefleyen Rybakina, yarı finalde Mirra Andreeva-Coco Gauff karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.