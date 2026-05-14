Roma Açık Tenis Turnuvası’nda çeyrek final heyecanı yaşanırken, 2 numaralı seribaşı Elena Rybakina turnuvaya veda etti.

Başkent Roma’daki Foro Italico Kompleksi’nde düzenlenen ATP ve WTA 1000 turnuvasında, tek kadınlarda Elina Svitolina, Rybakina’yı 2-6, 6-4 ve 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ukraynalı raket, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Iga Swiatek ile eşleşti.

Swiatek ise çeyrek finalde, turnuvanın ikinci turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez’i eleyen Jessica Pegula’yı 6-1 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek son dört arasına kaldı.

3 numaralı seribaşı Coco Gauff da Mirra Andreeva karşısında 4-6, 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-1 galip gelerek yarı finale çıktı. Gauff’un rakibi ise Sorana Cirstea oldu.

Turnuvanın üçüncü turunda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka’yı eleyerek dikkat çeken Cirstea, çeyrek finalde Jelena Ostapenko’yu 6-1 ve 7-6’lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Tek erkeklerde ise Casper Ruud, Karen Khachanov’u 6-1, 1-6 ve 6-2’lik setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.