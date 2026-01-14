Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre bu ifadenin doğru kullanımı netleşmiş durumda. İşte, elele mi, el ele mi? TDK’ye göre nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “el ele” ifadesinin doğru yazımı geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda kullanılan “elele” yazımı, Türkçede yaygın bir hataya dönüşmüş durumda. Türk Dil Kurumu (TDK) bu konuda açık ve net bir açıklama yapıyor.

EL ELE NASIL YAZILIR?

TDK’ye göre ifadenin doğru yazımı “el ele” şeklindedir. “Elele” yazımı yanlıştır ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almamaktadır. “El ele” ifadesi bir ikileme değil, ayrı yazılması gereken bir sözcük grubudur ve anlam bütünlüğü bu şekilde korunur.