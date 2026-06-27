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Kaynak: AA

Türkiye’de elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 101 bin 591 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 96 bin 188 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 306 megavatsaatle 15.00’te kaydedilirken, en düşük tüketim 36 bin 289 megavatsaatle saat 06.00’da gerçekleşti.

Elektrik üretiminde kaynak dağılımı da dikkat çekti. Üretimde ilk sırayı yüzde 23,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Onu yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 16,4 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

Dış ticaret verilerine göre Türkiye, dün 9 bin 430 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 989 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Açıklanan veriler, üretimin tüketimin üzerinde gerçekleştiğini ve gün içi talebin özellikle öğle saatlerinde zirveye ulaştığını ortaya koydu.