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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,72 azalarak 1 milyar 634 milyon 336 bin 33 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00’da 4 bin 200 lira olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK FİYAT SAAT 12.00’DE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en düşük fiyatı ise saat 12.00’de 1.197 lira 14 kuruş olarak tespit edildi.

Yarın için bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 410 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 468 lira 15 kuruş oldu.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI 4 BİN 100 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1.300 lira olarak kayıtlara geçti.