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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin lira, en düşük fiyatı ise 1.844 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada elektriğin en yüksek ve en düşük fiyatı saat 12.00'de tespit edildi.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 16,9 ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,9 artarak 1 milyar 611 milyon 847 bin 574 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 866 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 910 lira 61 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI 4 BİN 275 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 275 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.