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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,4 artarak 2 milyar 219 milyon 866 bin 562 lira oldu.

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 20.00'de 4 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATI 3 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 184 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 209 lira 54 kuruş olarak kaydedildi.

Bugün için ise spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 293 lira 95 kuruş, en düşük fiyatı 1499 lira 98 kuruş oldu.