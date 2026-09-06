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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında yarın için geçerli olacak fiyatlar belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

EN YÜKSEK FİYAT 19.00'DA UYGULANACAK

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 19.00'da 4 bin lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

En düşük fiyat ise 07.00 ve 12.00 saatlerinde 500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATI 2 BİN 266 LİRA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 266 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 370 lira 79 kuruş oldu.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 2,5 azalarak 1 milyar 589 milyon 809 bin 694 lira olarak gerçekleşti.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük fiyatı ise 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.