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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için belirlenen fiyatlarda saatlik bazda önemli fark oluştu.

ELEKTRİĞİN EN PAHALI SAATİ BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 17.00’de 2 bin 999 lira olarak belirlendi.

Elektriğin yarın için en düşük fiyatı ise saat 12.00’de 238 lira olarak tespit edildi.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 33,8 AZALDI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,8 azalarak 778 milyon 932 bin 846 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1579 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1617 lira 37 kuruş olarak gerçekleşti.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI 3 BİN 400 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 800 lira olarak kayıtlara geçti.