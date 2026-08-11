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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın teslim edilecek bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin lira, en düşük ise 1256 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyat saat 20.00'de 4 bin lira, en düşük fiyat ise saat 12.00'de 1256 lira olarak kayıtlara geçti.

AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT 3 BİN 60 LİRA OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 45 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 60 lira 33 kuruş olarak hesaplandı.

SPOT PİYASADA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 4,95 azalarak 2 milyar 58 milyon 814 bin 993 lira oldu.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise en yüksek 4 bin 299 lira 2 kuruş, en düşük 1559 lira 52 kuruş olarak gerçekleşti.