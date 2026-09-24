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Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 4 bin 349 lira 85 kuruş, en düşük fiyatı ise 1295 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 azalarak 2 milyar 169 milyon 92 bin 339 lira olarak gerçekleşti.

ELEKTRİĞİN EN YÜKSEK FİYATI SAAT 19.00'DA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 349 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 1295 lira oldu.

ORTALAMA FİYAT 2 BİN 958 LİRAYI AŞTI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 958 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 992 lira 93 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 500 lira, en düşük fiyatı ise 1700 lira 1 kuruş oldu.