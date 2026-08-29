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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında yarın için uygulanacak fiyatlar belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 510 lira, en düşük fiyatı ise 200 lira olarak belirlendi.

EN YÜKSEK FİYAT SAAT 20.00'DE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 20.00'de 3 bin 510 lira olarak tespit edildi.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 200 lira olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,6 azalarak 1 milyar 83 milyon 818 bin 871 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1905 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1940 lira 5 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN ELEKTRİK FİYATI DA BELLİ OLDU

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 193 lira 13 kuruş, en düşük fiyatı ise 1499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.