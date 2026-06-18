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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, gün içinde elektrik tüketiminde en yüksek seviye 48 bin 851 megavatsaatle saat 15.00’te görüldü. En düşük tüketim ise sabah saatlerinde, 06.00’da 33 bin 978 megavatsaat olarak gerçekleşti.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde kaynak dağılımı incelendiğinde, yüzde 27 ile barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Güneş enerjisi santralleri yüzde 17,7 ile ikinci sırada bulunurken, doğal gaz santralleri yüzde 11,7 payla üçüncü sırayı aldı.

İHRACAT İTHALATIN ÜZERİNDE

Türkiye, söz konusu günde 8 bin 636 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 1872 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Böylece dış ticarette de ihracatın ithalatın üzerinde olduğu görüldü.

Veriler, hem üretimdeki kaynak çeşitliliğini hem de gün içindeki tüketim dalgalanmalarını ortaya koyarken, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının payındaki artış dikkat çekti.