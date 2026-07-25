Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye’de dün 1 milyon 162 bin 186 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 1 milyon 159 bin 679 megavatsaat olarak gerçekleşti. Böylece üretim, tüketimin bir miktar üzerine çıktı.

GÜNÜN EN YOĞUN SAATİ BELLİ OLDU

Saatlik verilere bakıldığında, en yüksek elektrik tüketimi 12.00’de 54 bin 773 megavatsaat ile kaydedildi. En düşük tüketim ise sabah erken saatlerde, 06.00’da 39 bin 638 megavatsaat olarak ölçüldü.

ÜRETİMDE İLK SIRADA HANGİ KAYNAK VAR?

Elektrik üretiminde en büyük payı yüzde19,9 ile ithal kömür santralleri aldı.

Onu:

Yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri

Yüzde 15,2 ile güneş enerjisi santralleri

izledi.

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye, söz konusu günde 7 bin 973 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 5 bin 394 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Elektrik verileri, hem üretim-tüketim dengesinin korunduğunu hem de enerji kaynakları çeşitliliğinin sistemdeki önemini bir kez daha ortaya koydu.