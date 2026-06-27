Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye’de elektrik üretiminde dengeler değişiyor. Mayıs ayında yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretimdeki payı yüzde 72,3’e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aynı dönemde kömürün payı ise yüzde 17’ye gerileyerek son 22 yılın en düşük düzeyine indi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, mayıs ayında hem aylık hem de saatlik bazda yenilenebilir üretimde dikkat çeken rekorlar kırıldı. 24 Mayıs saat 13.00 itibarıyla yenilenebilir kaynakların anlık üretimdeki payı yüzde 84’e ulaşarak son 12 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, mayısta toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 23’ünü karşıladı. Bu iki kaynak, nisanda ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerini üst üste ikinci ayda da geride bıraktı.

Yenilenebilir üretimdeki artışta hidroelektrik santralleri belirleyici rol oynadı. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların etkisiyle hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre yılın ilk beş ayında hidroelektrik santralleri 46,4 milyar, rüzgar santralleri 18 milyar ve güneş santralleri 14,2 milyar kilovatsaat üretimle en yüksek seviyelerine ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayında yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının yüzde 85’e ulaştığını, yenilenebilir enerjinin payının ise yüzde 72,3 olduğunu belirterek hidroelektrik santrallerinin 11,71 milyar kilovatsaat üretimle rekor kırdığını ifade etti.

Uzmanlar, bu verilerin yenilenebilir enerjinin Türkiye’nin elektrik sisteminde giderek daha belirleyici hale geldiğini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, enerji dönüşümünün yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, ulaşım başta olmak üzere farklı alanlarda da dönüşümün hızlandırılmasının enerji bağımsızlığı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Mayıs ayındaki veriler, Türkiye’nin enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların ağırlığını artırmaya devam ettiğini net şekilde ortaya koydu.