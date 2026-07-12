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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 324 megavatsaatle saat 14.00’te gerçekleşti. En düşük tüketim ise sabah saat 06.00’da 36 bin 898 megavatsaat olarak kaydedildi.

ÜRETİM VE TÜKETİM BAŞA BAŞ

Günlük bazda elektrik üretimi 1 milyon 73 bin 5 megavatsaat olurken, tüketim 1 milyon 72 bin 236 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Üretim ile tüketim arasındaki sınırlı fark dikkat çekti.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,3 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATÇISI OLDU

Türkiye dün 9 bin 275 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 7 bin 917 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Veriler, dış ticarette net ihracat pozisyonuna işaret etti.