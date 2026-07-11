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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, elektrik talebinde gün içi dalgalanmalar dikkat çekti. En yüksek tüketim 52 bin 743 megavatsaatle saat 16.00’da, en düşük tüketim ise 37 bin 183 megavatsaatle saat 06.00’da kaydedildi.

ÜRETİMDE LİDER HİDROELEKTRİK

Elektrik üretiminde kaynak dağılımına bakıldığında, yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye, söz konusu günde 6 bin 687 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 5 bin 933 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Böylece dış ticarette elektrik tarafında da sınırlı da olsa pozitif denge oluştu.