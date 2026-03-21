Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye’de dün elektrik üretimi tüketimin üzerinde gerçekleşti. Günlük bazda üretim 717 bin 869 megavatsaat olurken, tüketim 705 bin 731 megavatsaat olarak hesaplandı.

TÜKETİMDE ZİRVE AKŞAM SAATLERİNDE

Saatlik verilere göre en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 798 megavatsaatle saat 20.00’de kaydedildi. En düşük tüketim ise 25 bin 809 megavatsaatle saat 05.00’te gerçekleşti.

Elektrik üretiminde en büyük payı yüzde 28,4 ile barajlı santraller aldı. Bu kaynağı yüzde 22,5 ile rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 12,7 ile linyit santralleri takip etti.

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye dün 14 bin 815 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 2 bin 481 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.