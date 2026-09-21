Elektrikte “çok tüketenin çok ödemesini” öngören Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nde meskenler için 2026 yılında uygulanan yıllık tüketim limiti 4 bin kilovatsaat olarak belirlenmiş durumda.
Elektrikte 'gizli zam' tehlikesi: Uzman isim detayları açıkladı
Milyonlarca yurttaş yüksek elektrik faturalarıyla mücadele ederken, faturaları daha da artırabilecek yeni bir zam tartışması gündeme geldi. Uzman isim elektrikteki 'gizli zam' tehlikesiyle ilgili detayları açıkladı.Kaynak: Diğer
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaat ve üzerinde olan mesken aboneleri, ikili anlaşma yapmamaları halinde yüksek tüketimli son kaynak tüketicisi kapsamına giriyor.
Bu abonelere ulusal tarifeden farklı olarak elektrik enerjisi maliyetini yansıtan dinamik bir tarife uygulanıyor.
EMO Genel Başkanı Mahir Ulutaş ise Birgün'ün haberine göre, limitin 3 bin kilovatsaate çekilmesi yönündeki tartışmalara dikkat çekti.
"ZAM YAPMADAN ZAM YAPMIŞ OLUYORLAR"
Ulutaş, elektrik tarifelerine doğrudan zam yapılmasının yanı sıra yüksek tüketim limitlerinin düşürülmesinin de faturalar açısından dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Dört kişilik bir hanenin aylık ortalama elektrik tüketiminin yaklaşık 230 kilovatsaat olduğunu söyleyen Ulutaş, bunun yıllık yaklaşık 2 bin 760 kilovatsaatlik tüketime denk geldiğini ifade etti.
Isınma amacıyla elektrik kullanımı gibi ek tüketimler hesaba katıldığında hanelerin yüksek tüketim sınırına daha fazla yaklaşabileceğini belirten Ulutaş, limitin daha da düşürülmesi halinde daha fazla tüketicinin yüksek tarifeyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Ulutaş, “Zam yapmadan zam yapmış oluyorlar” diyerek yıllar içinde yüksek tüketim limitinin aşağı çekildiğini ve bunun daha fazla haneyi yüksek tüketim faturasıyla karşı karşıya bırakabileceğini vurguladı.
LİMİT YILLAR İÇİNDE DÜŞÜRÜLDÜ
EPDK verilerine göre meskenler için son kaynak tedarik limiti 2025 yılında 5 bin kilovatsaat olarak uygulanırken, 2026 yılında 4 bin kilovatsaate indirildi.
Kurum, 2026 düzenlemesinin yaklaşık 43 milyon mesken abonesinin 2,5 milyonunu, yani yaklaşık yüzde 6'sını etkilemesinin beklendiğini açıklıyor.
EPDK ayrıca yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için uygulanan tarifede esas farkın aktif enerji bedelinde ortaya çıktığını, dağıtım bedelinin ise aynı abone grubundaki tüketicilere aynı şekilde uygulandığını belirtiyor.
FATURAYI YÜKSELTEN SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Son Kaynak Tedarik Tarifesi, belirlenen yıllık tüketim limitinin üzerinde kalan ve ikili anlaşması bulunmayan tüketiciler için uygulanıyor.
EPDK'nın açıklamasına göre limitin altında kalan mesken aboneleri ulusal tarifeden elektrik kullanmaya devam ederken, limitin üzerinde tüketim yapan yüksek tüketimli aboneler için elektrik enerjisinin maliyetini yansıtan dinamik bir tarife devreye giriyor.
Bu nedenle tüketim limitinin aşağı çekilmesi, daha önce ulusal tarife kapsamında kalan bazı hanelerin yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olması sonucunu doğurabilir.
"ENERJİ PİYASAYA TERK EDİLEMEZ"
Ulutaş, enerji fiyatlarının yalnızca serbest piyasadaki arz ve talep dengesiyle belirlenmesinin elektriğin temel bir altyapı hizmeti olduğu gerçeğini göz ardı ettiğini savundu.
EMO Başkanı, üretim, iletim ve dağıtım süreçlerinde yeniden kamusal bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, enerji fiyatlarını aşağı çekebilecek temel politikanın kamu otoritesinin yeniden kurulması olduğunu ifade etti.
MİLYONLARCA HANE İÇİN FATURA YÜKÜ
Elektrik faturalarındaki tartışma, dar gelirli hanelerin mevcut faturaları ödemekte zorlandığı bir dönemde yaşanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre elektrik tüketim desteği kapsamında milyonlarca haneye sosyal yardım sağlanıyor.
Bakanlığın resmi açıklamasına göre destek, hane büyüklüğüne göre aylık belirli miktarda elektrik tüketimine karşılık gelen tutar üzerinden uygulanıyor.
Elektrikte 2026 yılı için 4 bin kilovatsaat olarak uygulanan sınırın gelecekte değiştirilip değiştirilmeyeceği ve olası bir değişikliğin kaç haneyi etkileyeceği ise yapılacak resmi düzenlemeyle netleşecek.