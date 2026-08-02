Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında fiyat dalgalanması dikkat çekti. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en düşük 2 bin 330 lira, en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendi.

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EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE

Yarın için en yüksek fiyat saat 20.00’de 4 bin 500 lira olarak tespit edilirken, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 2 bin 330 lira oldu.

ORTALAMA FİYATLAR DA YÜKSELDİ

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 432 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 475 lira 56 kuruş olarak hesaplandı.

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İŞLEM HACMİNDE SERT ARTIŞ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 66,3 artarak 2 milyar 288 milyon 380 bin 184 liraya ulaştı.

GÜN İÇİ FİYAT ARALIĞI GENİŞLEDİ

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 250 lira 35 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Veriler, elektrik piyasasında hem fiyat hem de işlem hacmi açısından güçlü dalgalanmanın sürdüğünü ortaya koydu.