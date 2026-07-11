Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 21,6 azalarak 1 milyar 185 milyon 663 bin 204 liraya geriledi.
SAATLİK FİYATLARDA BÜYÜK FARK
Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı,
En yüksek saat 21.00’de 4 bin 151 lira,
En düşük saat 10.00’da 170 lira olarak tespit edildi.
Bu geniş fiyat aralığı, piyasada arz-talep dengesine bağlı dalgalanmanın sürdüğünü gösterdi.
ORTALAMA FİYATLAR 2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE
Aynı piyasada elektrik fiyatlarının;
Aritmetik ortalaması 2 bin 85 lira 32 kuruş,
Ağırlıklı ortalaması ise 2 bin 161 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.
BUGÜNLE KIYASLAMA: ZİRVE DAHA YÜKSEKTİ
Öte yandan spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:
En yüksek 4 bin 500 lira,
En düşük 500 lira seviyelerinde gerçekleşti.