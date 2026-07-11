Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 21,6 azalarak 1 milyar 185 milyon 663 bin 204 liraya geriledi.

SAATLİK FİYATLARDA BÜYÜK FARK

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı,

En yüksek saat 21.00’de 4 bin 151 lira,
En düşük saat 10.00’da 170 lira olarak tespit edildi.
Bu geniş fiyat aralığı, piyasada arz-talep dengesine bağlı dalgalanmanın sürdüğünü gösterdi.

ORTALAMA FİYATLAR 2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Aynı piyasada elektrik fiyatlarının;

Aritmetik ortalaması 2 bin 85 lira 32 kuruş,
Ağırlıklı ortalaması ise 2 bin 161 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNLE KIYASLAMA: ZİRVE DAHA YÜKSEKTİ

Öte yandan spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:

En yüksek 4 bin 500 lira,
En düşük 500 lira seviyelerinde gerçekleşti.

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