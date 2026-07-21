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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mayıs ayı verilerine göre, Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,91 azalarak 23 milyon 939 bin 965 megavatsaat oldu.

Aynı dönemde faturalanan elektrik tüketimi ise yüzde 7,77 düşüşle 20 milyon 909 bin 586 megavatsaat olarak kaydedildi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK SANTRALLER ZİRVEDE

Mayıs ayında elektrik üretiminde en büyük pay hidrolik kaynaklardan geldi.

Hidrolik: Yüzde 48,89

Doğal gaz: Yüzde 12,48

Linyit: Yüzde 11,88

Rüzgar: Yüzde 9,86

İthal kömür: Yüzde 4,54

Jeotermal: Yüzde 4,12

Diğer üretim kaynakları arasında biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil yer aldı.

TÜKETİMDE EN BÜYÜK PAY SANAYİNİN

Elektrik tüketiminin sektörlere göre dağılımında sanayi öne çıktı.

Sanayi: Yüzde 42

Mesken: Yüzde 26,94

Kamu ve özel hizmetler: Yüzde 26,79

Aydınlatma: Yüzde 1,87

Tarımsal faaliyetler: Yüzde 2,41



TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrik tüketimindeki düşüşe rağmen abone sayısında artış yaşandı.

Toplam tüketici sayısı: 52 milyon 408 bin 49 (+Yüzde 2,51)

Kurulu güç: 100 bin 647 megavat (+Yüzde 3)

Kurulu gücün dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Doğal gaz: Yüzde 24,44

Barajlı hidrolik: Yüzde 23,71

Rüzgar: Yüzde 14,79

İthal kömür: Yüzde 10,39

Linyit: Yüzde 10,16



ENERJİ PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Mayıs verileri, elektrik üretimi ve tüketiminde düşüş yaşanmasına rağmen kurulu güç ve abone sayısındaki artışın sürdüğünü ortaya koydu. Enerji piyasasında arz kapasitesi büyürken talepteki gerileme dikkat çekti.