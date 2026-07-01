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Kaynak: AA

Türkiye’de spot elektrik piyasasında fiyatlar yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4.500 lira, en düşük fiyatı ise 1.499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİ 2,2 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün bir önceki güne göre yüzde 0,6 artarak 2 milyar 202 milyon 508 bin 55 lira seviyesine ulaştı. Böylece piyasadaki hareketlilik dikkat çekti.

SAATLİK BAZDA ZİRVE 20.00-21.00 ARALIĞINDA

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyatın 20.00-21.00 saatleri arasında 4.500 lira seviyesinde gerçekleşeceği kaydedildi. En düşük fiyat ise 12.00 saatinde 1.499 lira 98 kuruş oldu.

Aritmetik ortalama fiyat 3.299 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 3.311 lira 76 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DA YÜKSEK SEVİYELERDE

Spot piyasada bugün için elektriğin en yüksek fiyatı 4.400 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 370 lira 1 kuruş olarak kaydedildi.

Enerji piyasasında fiyatların yüksek seyri, arz-talep dengesi ve saatlik tüketim yoğunluğuna bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor.