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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 985 bin 465 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 978 bin 285 megavatsaat olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK TÜKETİMİ

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 888 megavatsaatle saat 14.00’te kaydedilirken, en düşük tüketim 34 bin 598 megavatsaatle saat 07.00’de gerçekleşti.

ÜRETİMDE LİDER KAYNAKLAR

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 19,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Onu yüzde 18,8 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 18 ile ithal kömür santralleri izledi.

İHRACAT İTHALATI AŞTI

Türkiye dün 10 bin 700 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 3 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Veriler, üretimdeki fazlanın dış ticarete de yansıdığını gösterdi.