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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 949 megavatsaatle saat 15.00’te kaydedildi. En düşük tüketim ise 37 bin 853 megavatsaatle saat 06.00’da gerçekleşti.

Üretim tarafında kaynak dağılımı da öne çıktı. Toplam üretimde ilk sırayı yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 18,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Öte yandan Türkiye, elektrik ticaretinde de hareketli bir gün geçirdi. Dün 8 bin 509 megavatsaat elektrik ihracatı yapılırken, 4 bin 945 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.