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Kaynak: AA

Türkiye’nin günlük elektrik verileri enerji dengesine dair önemli ipuçları verdi. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün 1 milyon 144 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 136 bin 750 megavatsaat olarak kaydedildi.

GÜNÜN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK TÜKETİMİ

Saatlik bazda elektrik tüketimi:

En yüksek 54 bin 96 megavatsaatle saat 15.00’te

En düşük 37 bin 237 megavatsaatle saat 06.00’da

gerçekleşti.

ÜRETİMDE LİDER HİDROELEKTRİK

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda:

Yüzde 22,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada

Yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri ikinci sırada

Yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri üçüncü sırada yer aldı

Dış ticarette fazla verildi

Türkiye’nin elektrik ticaretinde ise:

10 bin 547 megavatsaat ihracat

3 bin 246 megavatsaat ithalat

gerçekleşti.

Veriler, Türkiye’nin günlük bazda elektrik üretiminde tüketimin üzerinde kalarak enerji arzında dengeyi koruduğunu ortaya koydu.