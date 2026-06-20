Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün toplam 1 milyon 15 bin 800 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün elektrik tüketimi ise 1 milyon 10 bin 734 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİMDE ZİRVE ÖĞLE SAATLERİNDE

Saatlik bazda incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 364 megavatsaatle saat 12.00’de gerçekleşti. En düşük tüketim ise sabah erken saatlerde, 06.00’da 33 bin 731 megavatsaat olarak ölçüldü.

Bu veriler, gün ortasında artan sanayi ve ticari faaliyetlerin tüketimi yukarı çektiğini ortaya koydu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖNE ÇIKTI

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 26 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Onu yüzde 20,7 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki ağırlığı dikkat çekti.

İHRACAT İTHALATIN ÜZERİNDE

Türkiye, dün 8 bin 610 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 555 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Bu tablo, dış ticarette elektrikte net ihracatçı konumun sürdüğünü gösterdi.

Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payının artması ve üretimin tüketimi aşması, önümüzdeki dönemde enerji dengesi açısından kritik bir gösterge olmaya devam edecek.