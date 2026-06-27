Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 43,5 azalarak 469 milyon 249 bin 229 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00’de 1999 lira 99 kuruş olarak belirlenirken, en düşük fiyatın saat 08.00 ile 15.00 arasında 0 (sıfır) lira olması dikkat çekti.

Piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 773 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 783 lira 57 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 860 lira, en düşük fiyatı ise 170 lira olarak kayıtlara geçti.